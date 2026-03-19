Atletico col Barcellona ai quarti, Simeone: "In questo momento i migliori al mondo"

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio del turno contro il Tottenham in Champions League, con i colchoneros che ora affronteranno il Barcellona ai quarti di finale: "L'esultanza in ginocchio sul secondo gol è stata perché la partita iniziava ad andare verso il punto in cui volevamo, un'esultanza di tranquillità".

Ora il Barcellona, dopo averlo estromesso dalla Copa del Rey...

"La squadra migliore del mondo in questo momento, quella che attacca meglio in Europa. Sarà dura con loro ma abbiamo fiducia e andremo in campo per fare bene".