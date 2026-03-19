Un ex Atalanta ai quarti di Champions, Lookman: "Con il Barcellona sarà speciale"

L'Atletico Madrid, pur avendo perso 3-2 contro il Tottenham, accede ai quarti di finale di Champions League (grazie al 5-2 della sfida d'andata), dove ad attenderlo c'è il Barcellona di Flick. Fra i protagonisti della sfida di oggi c'è stato l'ex Atalanta Ademola Lookman, che si è visto annullare il gol del possibile 0-1 ed ha poi servito a Julian Alvarez la palla dell'1-1.

Al termine della sfida l'attaccante nigeriano ha dichiarato a Movistar: "Siamo molto contenti di essere passati al turno successivo. Tutte le partite sono difficili e tutti conoscono il livello di questa competizione. I cinque gol segnati all'andata ci hanno garantito il passaggio del turno e ci sono aspetti positivi da sottolineare stasera, quindi andiamo avanti".

Poi ha aggiunto in merito alla capacità della squadra di Simeone di reggere l'urto anche dopo che gli Spurs avevano riaperto i giochi: "Il Tottenham ha segnato per primo, e sarebbe stato facile crollare, ma abbiamo avuto la mentalità giusta per rimanere calmi, restare in partita e creare occasioni. Mi è piaciuto molto tornare a Londra; la considero casa mia. La partita contro il Barcellona sarà davvero speciale, perché affronteremo un altro avversario ostico. Dobbiamo essere pronti, e lo saremo. Affronteremo la partita una alla volta".