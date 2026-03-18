Il Barcellona ne fa 7, Flick: "Partita pazzesca, nel primo tempo noi poco brillanti"

"È stata una partita pazzesca": così il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha commentato ai microfoni di Moviestar l'esaltante successo della sua squadra - per 7-2 - contro il Newcastle nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Credo che non siamo stati brillanti nel primo tempo, ma siamo stati molto meglio nel secondo", ha aggiunto.

Poi il tecnico tedesco ha spiegato: "Siamo riusciti a controllare bene il pallone. Il terzo gol ci ha dato la possibilità di rientrare in partita". Una sfida nella quale ha dovuto sostituire due giocatori per infortunio, prima in difesa e poi anche in porta: "Dobbiamo valutare le condizioni di Eric Garcia e Joan Garcia. Non è nulla di grave, ma dobbiamo comunque aspettare", ha detto Flick.

In merito agli aspetti migliorabili, il tecnico ha spiegato: "Nel primo tempo abbiamo giocato troppi palloni diretti in attacco. Abbiamo perso palla troppo spesso. Questa squadra avversaria è molto veloce ed è molto brava in contropiede. Abbiamo parlato di come controllarli di più nel secondo tempo e di come giocare meglio con la difesa bassa".