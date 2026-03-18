Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Barcellona ne fa 7, Flick: "Partita pazzesca, nel primo tempo noi poco brillanti"

Il Barcellona ne fa 7, Flick: "Partita pazzesca, nel primo tempo noi poco brillanti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:12Calcio estero
Daniele Najjar

"È stata una partita pazzesca": così il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha commentato ai microfoni di Moviestar l'esaltante successo della sua squadra - per 7-2 - contro il Newcastle nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Credo che non siamo stati brillanti nel primo tempo, ma siamo stati molto meglio nel secondo", ha aggiunto.

Poi il tecnico tedesco ha spiegato: "Siamo riusciti a controllare bene il pallone. Il terzo gol ci ha dato la possibilità di rientrare in partita". Una sfida nella quale ha dovuto sostituire due giocatori per infortunio, prima in difesa e poi anche in porta: "Dobbiamo valutare le condizioni di Eric Garcia e Joan Garcia. Non è nulla di grave, ma dobbiamo comunque aspettare", ha detto Flick.

In merito agli aspetti migliorabili, il tecnico ha spiegato: "Nel primo tempo abbiamo giocato troppi palloni diretti in attacco. Abbiamo perso palla troppo spesso. Questa squadra avversaria è molto veloce ed è molto brava in contropiede. Abbiamo parlato di come controllarli di più nel secondo tempo e di come giocare meglio con la difesa bassa".

Articoli correlati
Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby
Lewandowski nella storia della Champions: è il giocatore che ha segnato a più squadre... Lewandowski nella storia della Champions: è il giocatore che ha segnato a più squadre
Difesa da brividi? No, attacco mostruoso: il Barcellona manda un segnale a tutti... Difesa da brividi? No, attacco mostruoso: il Barcellona manda un segnale a tutti in Champions
Altre notizie Calcio estero
Lamine Yamal ha infranto un altro record: stavolta ha superato Kylian Mbappe Lamine Yamal ha infranto un altro record: stavolta ha superato Kylian Mbappe
Il Barcellona ne fa 7, Flick: "Partita pazzesca, nel primo tempo noi poco brillanti"... Il Barcellona ne fa 7, Flick: "Partita pazzesca, nel primo tempo noi poco brillanti"
Difesa da brividi? No, attacco mostruoso: il Barcellona manda un segnale a tutti... Difesa da brividi? No, attacco mostruoso: il Barcellona manda un segnale a tutti in Champions
Newcastle sommerso, 2 gol e 2 assist per Raphinha: "Al nuovo Camp Nou sarà dura per... Newcastle sommerso, 2 gol e 2 assist per Raphinha: "Al nuovo Camp Nou sarà dura per tutti"
A Tudor serve l'impresona: Vicario in porta, le formazioni di Tottenham-Atletico... A Tudor serve l'impresona: Vicario in porta, le formazioni di Tottenham-Atletico Madrid
Barcellona-Newcastle, che spettacolo: 3-2 al 45', fin qui decide Yamal. Difese horror... Barcellona-Newcastle, che spettacolo: 3-2 al 45', fin qui decide Yamal. Difese horror
Ancelotti lo esclude ancora dai convocati, Neymar pubblica la sua reazione su YouTube... VideoAncelotti lo esclude ancora dai convocati, Neymar pubblica la sua reazione su YouTube
Barcellona-Newcastle show: 3 gol in 18 minuti. E Yamal fa venire il mal di testa... Barcellona-Newcastle show: 3 gol in 18 minuti. E Yamal fa venire il mal di testa a Thiaw
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby
Immagine top news n.1 Champions League, tutti i risultati degli ottavi di finale: il Liverpool centra la rimonta
Immagine top news n.2 Questo Bayern fa paura: Atalanta ko anche al ritorno, 4-1. Fuori l'ultima italiana in Champions
Immagine top news n.3 Sospiro di sollievo Inter: Lautaro fuori dalle convocazioni dell'Argentina. Ci sono due del Como
Immagine top news n.4 Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare, stop di 30-40 giorni. Out per i playoff Mondiale
Immagine top news n.5 Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Il club: "Bentornato mister"
Immagine top news n.6 Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Immagine top news n.7 Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"
Immagine news Serie A n.2 Bezzi: "Milan, Allegri mi ha deluso con la Lazio. E su Giampaolo-Cremonese..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Gherarducci: "Cremonese, esonero Nicola era atteso. Sarri mi sembra involuto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "Non cambierei niente, bisogna accettare la forza del Bayern con grande umiltà"
Immagine news Serie A n.2 Bayern Monaco, Kompany: "Contento per la vittoria. Real Madrid? Vogliamo la semifinale"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Abbiamo dato tutto. Orgoglioso dei miei ragazzi nonostante la sconfitta"
Immagine news Serie A n.4 Dominio Premier? Non in Champions: su 6 inglesi crollano in 4 (ma l'Arsenal fa paura)
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Il Bayern fa un altro sport. Servono riflessioni profonde su tutto il calcio italiano"
Immagine news Serie A n.6 Preoccupano le condizioni di Lang: è in ospedale, brutto incidente a un dito della mano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dodici anni dopo Izzo torna a esultare con l'Avellino: e anche questa volta è un gol decisivo
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Vittoria importante, ringrazio i ragazzi che credono nel progetto"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Lombardo: "Oggi non dovevamo perdere. Dobbiamo fare mea culpa"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: "Reazione importante dopo i gol del Sudtirol, felice per Patierno"
Immagine news Serie B n.5 Esposito da incubo alla Sampdoria: con lui mai un successo. Ed arriva anche il rosso
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Virtus Entella 3-0, le pagelle: un Pescara più vivo che mai batte meritatamente l’Entella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca il trofeo: 3-1 al Latina nella gara d’andata
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, c'è la finale d'andata: le formazioni ufficiali di Potenza-Latina
Immagine news Serie C n.3 Drago elogia il Benevento: "Esempio di come si deve programmare, lotterà per la A in pochi anni"
Immagine news Serie C n.4 Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Immagine news Serie C n.5 Benevento, 20 anni con Vigorito: "Tante cadute, ma con voi mi sono sempre rialzato"
Immagine news Serie C n.6 Catania, il dg Zarbano: "Esonero Toscano? A nostro avviso la squadra poteva fare di più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince