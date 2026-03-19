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E sono 900! Leo Messi, firma d'autore con l'Inter Miami e altro traguardo storico

E sono 900! Leo Messi, firma d'autore con l'Inter Miami e altro traguardo storicoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:22Calcio estero
Daniele Najjar

La sfida di ritorno fra Inter Miami e Nashville - valida per gli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup e attualmente in corso, andata finita 0-0 - è stata aperta da una rete al 13' di Leo Messi. L'asso argentino ha ricevuto palla dalla sinistra, ha danzato dentro l'area di rigore fra due avversari, scaricando un preciso sinistro che si è infilato all'angolino basso per il vantaggio della sua squadra. Una rete storica: si tratta della numero 900 nella sua gloriosa carriera.

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