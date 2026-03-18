Lamine Yamal ha infranto un altro record: stavolta ha superato Kylian Mbappe

Fra i grandi protagonisti del 7-1 rifilato dal Barcellona al Newcastle c'è Lamine Yamal. Poco importa se il campione blaugrana ha avviato con un colpo di tacco scellerato l'azione del momentaneo 2-2 degli inglesi, perché poi la sfida l'ha decisa con tante giocate e un altro gol, su calcio di rigore. Già dopo 5 minuti l'asso spagnolo aveva indirizzato il match con una giocata che ha messo a terra Thiaw, portando poi Raphinha a siglare il primo gol del match.

In un primo tempo ricco di emozioni e che si stava incanalando sul 2-2, proprio Lamine Yamal ha messo a segno il gol del 3-2, su calcio di rigore guadagnato (e lasciatogli) da Raphinha. Una rete che è stata una mazzata per le ambizioni della squadra di Howe e che entra nella storia, visto che permette a Yamal di centrare un altro record.

A 18 anni e 248 giorni infatti ha raggiunto i 10 gol siglati in Champions League in carriera. Yamal ha così superato Kylian Mbappe, che aveva raggiunto questa cifra a 18 anni e 350 giorni. Yamal ha fame e una certa fretta: nella sua bacheca vuole aggiungere una Champions, in attesa dell'assalto alla Coppa del Mondo, nella quale sarà il grande atteso, nonostante l'età da teenager.