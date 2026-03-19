Tudor, prima vittoria ed eliminazione: "Sensazioni contrastanti, ora tante cose buone"

L'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la vittoria per 3-2 sull'Atletico Madrid (la prima della sua gestione) che non è bastata per accedere ai quarti di Champions League:: "Le sensazioni sono contrastanti" - le sue parole - ". Non è bello non passare il turno, ma è stata un'ottima prestazione. È stata una bellissima sensazione in campo, con i tifosi che erano davvero lì insieme alla squadra fin dal primo momento".

Poi ha aggiunto: "Congratulazioni ai giocatori. È un atteggiamento positivo, c'è impegno, tanta corsa, tante cose buone. L'energia è stata davvero fantastica fin dal primo momento e i tifosi hanno riconosciuto che la squadra ha fatto tutto dal primo all'ultimo minuto e ci hanno sostenuto - bellissimo, li ringrazio. I giocatori ci hanno creduto e si è visto in questo momento, il che è molto importante. Nelle ultime due partite siamo migliorati. Domenica (contro il Nottingham Forest) è una partita importante, ma non deciderà ancora nulla, tutto si deciderà nelle ultime tre partite".

Alla domanda su quando il Tottenham sarebbe tornato in Europa, ha risposto: "Non l'anno prossimo, dovrebbe essere quello dopo ancora. Vincere un trofeo la scorsa stagione ha dato fiducia ai giocatori, è tutta un'altra cosa avere esperienza nelle competizioni europee".

Riguardo ai problemi di infortuni della sua squadra: "Oggi avevamo 11 giocatori e in panchina solo uno: Danso. Per quanto riguarda Bergvall, Udogie e Gallagher i medici hanno detto che potevano giocare solo 20 minuti, quindi avevamo 11 giocatori e Danso. Questo rende la prestazione ancora più preziosa".