Gol e assist per Julian Alvarez, che chiude il caso: "Felice all'Atletico Madrid"

"Se sono felice qui? Sì, grazie": così Julian Alvarez ha commentato le recenti voci legate ad un suo possibile addio, ai microfoni di Movistar, dopo la sfida cha ha spedito l'Atletico Madrid ai quarti di Champions League. La squadra di Diego Simeone ha beneficiato di un gol e un assist dell'asso argentino, che ha poi chiuso il caso che lo riguardava da qualche giorno.

Proprio dopo la sfida d'andata infatti l'attaccante aveva rilasciato dichiarazioni ambigue circa il suo futuro. Sul tema era intervenuto anche Mateu Alemany, direttore dell'area professionale del club colchonero: "Come è successo con Antoine Griezmann, Julian ha un contratto con noi e resterà con noi. Julian ha detto chiaramente che è molto felice all’Atletico e ogni cosa che dice viene interpretata in un modo diverso. Ha ancora quattro anni di contratto, speriamo che rimanga per molti altri e magari che il contratto venga anche prolungato. Non vedo alcuna notizia su Julian. Non c’è nessun caso, un’altra cosa è cercare problemi dove non esistono. Sottoscrivo ciò che ha detto l’allenatore ieri. La notizia è che sta offrendo un rendimento straordinario", aveva dichiarato a Movistar.

Julian ha poi parlato della sfida di stasera, persa dall'Atletico 3-2 contro gli Spurs: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo avuto anche delle occasioni per vincere e, alla fine, l'importante è passare il turno ed essere tra le prime otto, quindi ce la godremo. Sapevamo di partire con tre gol di vantaggio, il che ci ha dato un po' di tranquillità, anche se sarebbe stata dura. Ho avuto due occasioni che non sono riuscito a concretizzare e questo mi ha fatto un po' arrabbiare... ma vabbè, questo è il calcio, dobbiamo migliorare per la prossima settimana. Ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto".