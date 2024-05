Ufficiale Zenit campione di Russia, riscattato Wilson Isidor dal Lokomotiv Mosca

Proseguirà ancora in Russia, seppur con un'altra maglia rispetto a quella del Lokomotiv Mosca, la carriera di Wilson Isidor. L'attaccante di 23 anni, che aveva lasciato la Francia nell'estate del 2022, è a tutti gli effetti un giocatore dello Zenit San Pietroburgo, club che lo aveva prelavato in estate in prestito con diritto di riscatto.

Un diritto che si è trasformato in obbligo grazie alla conquista del titolo di campione nazionale. Una vittoria inaspettata, arrivata all'ultima giornata grazie anche alle prestazioni del franco-haitiano, autore di 4 reti e 1 assist in 26 presenze.