Perché il Bologna ha rinnovato il contratto a Santiago Castro spiegato coi numeri

Otto reti soltanto in questa stagione. Santiago Castro è una delle poche note liete del 2026 del Bologna, ancor di più dopo il rinnovo di contratto ufficializzato qualche minuto fa: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030", si legge sul sito del club.

L'attaccante argentino, classe 2004, è arrivato in Italia a gennaio 2024, portando nelle casse del Velez 15 milioni di euro. Ci ha messo un po' a ingranare, soprattutto sotto porta, ma dalla stagione 2024-2025 ha saputo colmare il vuoto lasciato da Joshua Zirkzee prendendosi sulle spalle l'intero reparto avanzato rossoblù. Con mister Italiano è arrivato il definitivo salto di qualità, sia sotto porta (19 reti e 11 assist in 85 presenze complessive coi felsinei) sia in fase di costruzione di gioco, e l'interesse delle big - Inter su tutte, almeno in Italia - non ha certo tardato a manifestarsi.

Ma il Bologna oggi non vuole prescindere dal talento di San Martin e il nuovo contratto fino al 2030 ne certifica l'importanza sempre più centrale all'interno del progetto. Il mercato? Può aspettare, per Castro oggi c'è un ruolo da leader da legittimare ulteriormente facendo quello che sa fare meglio e provando a regalare ai bolognesi tante altre notti storiche.