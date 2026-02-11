Juventus, cosa farà Vlahovic? Lui ha in testa Bayern Monaco e Barcellona

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic, ma l'attaccante della Juventus è libero di firmare con un altro club, visto che il suo accordo con i bianconeri terminerà il 30 giugno 2026. Come analizzato ieri da TMW, anche il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e sottolinea come vada tenuto sempre in considerazione il Milan di Allegri, anche se è all'estero che probabilmente deciderà di andare a giocare il classe 2000.

Il serbo è attratto dalla possibilità di misurarsi con LaLiga o la Bundesliga: il Barcellona lo aveva contattato tramite il suo entourage per capire i suoi progetti e le scelte che aveva in programma di fare, ma tutto è legato a Lewandowski. Il Bayern Monaco lo affascina, ma è da ottobre che non ci sono evoluzioni e così c'è da tenere d'occhio pure la Premier League, anche se non è la destinazione preferita di Vlahovic.

Ma quali sarebbero le richieste del centravanti? Il 25enne vorrebbe un ingaggio da circa 10 milioni di euro annui, che con le commissioni che verrebbero pagate al suo agente comporterebbe per chi vuole acquistarlo un esborso economico di almeno 15 milioni. Tanti, forse troppi per chi solo nell'ultimo periodo ha mandato segnali convincenti alla Juventus, visto che prima era stato spesso criticato.