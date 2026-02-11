Juventus, a centrocampo la priorità è Ederson: c'è il gradimento di Spalletti

Concluso un mercato di gennaio non del tutto soddisfacente, la Juventus guarda all'estate con obiettivi che non riguardano soltanto la gestione dell'attacco, dove è aperto il caso legato a Dusan Vlahvoic. A centrocampo, secondo Tuttosport, il profilo che più di tutti intriga i bianconeri porta a Bergamo, in casa Atalanta. Ederson, in scadenza di contratto nel 2027 con la Dea, è considerato l’innesto ideale per dare equilibrio e qualità alla mediana.

Il brasiliano aveva già manifestato la volontà di cambiare aria in passato, ma le richieste economiche dei Percassi, attorno ai 40 milioni di euro, hanno frenato ogni tentativo. Inoltre, tra la cessione di Ademola Lookman e gli impegni europei, privarsi di un altro titolare avrebbe inciso troppo sugli equilibri tecnici.

Sul giocatore c’è il gradimento di Luciano Spalletti, che ne apprezza intensità e capacità di gestione del ritmo. Alla Continassa il confronto con l’allenatore è già avvenuto: l’idea convince sotto il profilo tecnico, soprattutto immaginando un reparto completato dalla crescita di Locatelli e dallo sviluppo di Thuram. E, nonostante un costo alto ma in scala, sembra più fattibile rispetto al sogno Sandro Tonali. Ederson, a Bergamo, percepisce circa 2 milioni di euro a stagione. un ingaggio molto più vicino ai parametri bianconeri.