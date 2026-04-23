Cagliari, continua la preparazione in vista dell'Atalanta: personalizzato per due
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Al CRAI Sport Center di Assemini prosegue il lavoro del Cagliari in vista del match dell’Unipol Domus contro l’Atalanta, in programma lunedì 27 aprile alle ore 18.30 La seduta odierna è iniziata in palestra con degli esercizi per lo sviluppo della forza; in campo il gruppo ha svolto prima una sessione tattica dedicata al lavoro situazionale, attacco contro difesa. Nell’ultima parte dell’allenamento torneo a più squadre, con partitelle giocate ad alta intensità su spazi ridotti.
Hanno proseguito il personalizzato Leonardo Pavoletti e Luca Mazzitelli.
Domani, venerdì 24 aprile, la squadra scenderà in campo per una nuova sessione di allenamento fissata al pomeriggio.
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