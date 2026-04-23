Napoli-Cremonese, i convocati di Giampaolo: ci sono Thorsby e Collocolo
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Napoli-Cremonese, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma venerdì 24 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.
PORTIERI
Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI
Luperto, Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye M., Folino
CENTROCAMPISTI
Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Collocolo, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo
ATTACCANTI
Djuric, Okereke, Bonazzoli, Sanabria
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