Giroud pazzo di Rabiot: "Leader naturale, è un top per il Milan. E amo Leao"

Olivier Giroud, centravanti del Lille, è stato intervistato dal portale MilanNews.it ed ha risposto su vari temi riguardanti principalmente il Milan, squadra con la quale ha vinto l'ultimo Scudetto conquistato dai rossoneri, risultando tra i protagonisti.

Oggi il francese simbolo del Milan è probabilmente Adrien Rabiot, profilo che lo stesso Giroud ha ammesso di ammirare particolarmente: "Ero molto felice quando ho visto che Adri aveva firmato per il Milan. Ho detto a tutti che era una cosa top, top per il Milan. E per lui anche. Lui è un leader naturale che ha bisogno di parlare con i giocatori e anche fon Rafa. Leão ha bisogno di sostegno e sono sicuro che non solo Adri gli sta vicino ma anche Mike e Luka. Tutta la squadra lo sta aiutando. Rafa, se mi senti voglio dirti che ti amo".

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