Quanti colpi in Serie A: doppio acquisto Cremonese, Nzola a Sassuolo. Le top news delle 18
Si muove il calciomercato di gennaio 2026 anche nel pomeriggio di oggi, che ha portato in eredità diversa carne al fuoco
Il Parma ha ufficializzato il primo dei tre acquisti che ha concluso nelle scorse ore, quello di Franco Carboni dall'Empoli via Inter: "Parma Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo con Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Franco Ezequiel Carboni". Adesso toccherà poi a Hans Nicolussi Caviglia e a Nesta Elphege.
Si avvicina il rinforzo in attacco per il Sassuolo, che sta per mettere le mani su M'Bala Nzola. Già nelle prossime ore il centravanti angolano, che arriverà dal Pisa, si sottoporrà alle visite mediche con il suo nuovo club. E dovrebbe esordire proprio per la partita del prossimo weekend, contro i toscani in nerazzurro. A Pisa, al suo posto, arriva lo svizzero Filip Stojilkovic dal Cracovia, per un affare complessivo da 3 milioni di euro circa.
Doppio colpo in avvicinamento per la Cremonese, che dopo aver ufficializzato nelle scorse ore Djuric, sta per accogliere finalmente Luca Marianucci dal Napoli come rinforzo per la sua difesa. Arriva un volto nuovo anche per il centrocampo, una vecchia conoscenza di mister Nicola come Youssef Maleh, preso dal Lecce.