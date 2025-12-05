Buone notizie da Trigoria e Dumfries vede la luce, Eric Garcia rinnova: le top news delle 13

Buone notizie da Trigoria, dove è arrivato l'ok dei medici per ritorno in gruppo di Angelino. Il terzino spagnolo può finalmente riprendere ad allenarsi con i compagni dopo i due mesi di assenza a causa di una bronchite asmatica che l'aveva fortemente debilitato. In gruppo anche Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, che hanno smaltito le rispettive sindromi influenzali. Ci spostiamo a Milano, ma restiamo sempre in infermeria: Denzel Dumfries sta rispondendo molto bene alle terapie alla caviglia e spera di recuperare prima del previsto. Il suo rientro era inizialmente previsto per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, ma sorprendentemente l'olandese potrebbe già esserci martedì prossimo per Inter-Liverpool. L'obiettivo è strappare la convocazione ed essere a disposizione almeno per la panchina.

Intanto, proprio nel giorno del sorteggio del Mondiale del 2026, è confermato lo stage tra febbraio e marzo della Nazionale italiana. Il ct Gattuso andrà a cena o prenderà un caffè con i suoi ragazzi in giro per l'Europa perché il gruppo è fondamentale. Il campionato però non si fermerà, l'unica cosa che si può prevedere per il 2027-2028 sono turni meno impegnativi prima e dopo le finestre di eventuali playoff.

Infine, un'ufficialità dall'estero. Eric García ha rinnovato il proprio contratto con il Barcellona, legandosi per altri cinque anni al club dove è cresciuto: "L'FC Barcellona e il suo giocatore Eric García hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto per altre cinque stagioni, legando il difensore al club fino al 30 giugno 2031". Lo spagnolo era stato più volte cercato anche dall'Inter.

Il giocatore apporrà la firma sul nuovo accordo in occasione di un evento che si terrà giovedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 13:30 (CET) nell'ufficio del presidente, dopodiché Eric parlerà con i media. Questa decisione è una dimostrazione di fiducia in un giocatore cresciuto a La Masia e che ha rappresentato un esempio meraviglioso per i giovani. Le sue prestazioni, la sua maturità e il suo impegno sono stati fattori determinanti nel prolungamento del suo legame con il club.