Lecce al lavoro in vista della gara di Cremona: Jean e Pierret si allenano a parte, Perez in gruppo
Lecce al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara in trasferta con la Cremonese, lunch match della 14ª giornata della Serie A Enilive. Jean e Pierret hanno proseguito con il lavoro personalizzato mentre Pérez si è allenato regolarmente con il resto del gruppo.
Domani mattina - riporta il sito ufficiale del club salentino - è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Cremona dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle 12:30.
