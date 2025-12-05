Mario Rui: "Osimhen cambierebbe drasticamente la Juve. Zielinski? Sottovalutato, era da top 5 mondiale"

Lunga intervista a Mario Rui sulle colonne odierne di Tuttosport. L'ex giocatore del Napoli si è soffermato anche su alcuni ex compagni di squadra, da Victor Osimhen fino a Piotr Zielinski. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Il legame tra Spalletti e Osimhen è stato decisivo. Ecco, Victor è uno che può giocare in qualsiasi top club del mondo. Sarebbe un problema per la Serie A se tornasse. Penso alla Juve: con uno così davanti il valore della rosa cambierebbe drasticamente".

Fra i calciatori più sottovalutati con cui ha giocato, il portoghesi inserisce anche Zielinski dopo aver giocato Isco: "Isco nelle giovanili del Valencia: era veramente un fenomeno. Al Real Madrid ha vinto di tutto e di più, ma a livello individuale poteva fare ancora di più. E poi penso a Piotr Zielinski: giocatore straordinario e ragazzo splendido. Con le qualità che ha poteva essere nei top 5 centrocampisti al mondo", le sue parole sull'ex Napoli oggi in forza all'Inter.

Infine, una battuta sul trasferimento di Spalletti alla Juventus: "Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande allenatore. Col mister abbiamo trascorso tanti momenti stupendi: trovarne uno migliore di lui libero era impossibile".