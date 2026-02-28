Il Bayern Monaco contro le italiane ha un bilancio positivo con tutte. Tranne con una

L'ultima speranza italiana in Champions League si chiama Atalanta. Certo, appare un esercizio abbastanza complicato sperare di andare troppo in là, visti gli avversari che si incroceranno. Prima il Bayern Monaco, poi la vincente fra Real Madrid e Manchester City. Questo fino ai quarti, senza sperare in semifinale e finale, per ora sogni che potrebbero sembrare irragiungibili. Un po' come la rimonta di mercoledì, quel quattro a uno che in pochi avrebbero vaticinato il giorno precedente.

E poi il Bayern Monaco, contro le italiane, fa sempre il suo dovere o quasi. Ha un rendimento positivo contro la Roma, 8 volte e 5 vittorie. Contro l'Inter, anche se manca una sola vittoria ai nerazzurri per pareggiare. Vincente con la Juventus, con la Lazio e con la Fiorentina - anche se il precedente Ovrebo, nelle quattro partite, pesa parecchio - poi pari con Vicenza (una vittoria e una sconfitta) e con il Napoli. Sono però cifre troppo basse per realizzare una tendenza.

Così l'unico club che spesso batte i bavaresi è il Milan. O meglio, la percentuale è bulgara: dieci incontri, sei vittorie rossonere, tre pareggi e una sola sconfitta, nel 1990, nella semifinale di ritorno. Finì due a uno per i tedeschi ma grazie al gol realizzato in trasferta, al centesimo da Borgonovo, il Milan andò in finale per poi vincere, nuovamente, la Coppa dei Campioni contro il Benfica.