Neve e pioggia in Bosnia, cambio di programma per la Nazionale: domani rifinitura a Coverciano

Cambio di programma per la Nazionale italiana. A differenza di quanto inizialmente previsto, l’allenamento di rifinitura di domani si terrà al centro federale di Coverciano, alle 11 di mattina. Poi nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, il viaggio della delegazione azzurra in direzione di Sarajevo, per poi spostarsi a Zenica, che dista circa un’ora di auto dalla capitale bosniaca.

Il cambio deriva da una richiesta della UEFA, a cui la FIGC ha detto sì. La causa principale sono le condizioni atmosferiche in Bosnia ed Erzegovina, ben diverse da quelle italiane: ieri ha nevicato, oggi piove. Il campo dello stadio di Zenica, dove gli azzurri si sarebbero dovuti allenare da programmi iniziali, sarebbe stato ulteriormente messo a dura prova dalla rifinitura.

Posticipate di conseguenza le attività stampa della vigilia: il walk around dello stadio si terrà alle ore 19:00 e successivamente la conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso, più un calciatore, si svolgerà intorno alle ore 19:15.