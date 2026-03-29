Under 21, Palmisani: "Siamo sul pezzo, pronti. Fra i pali concorrenza importante qui"

Lorenzo Palmisani, portiere dell'Under 21 azzurra, parla dal ritiro della squadra a Tirrenia in vista della prossima gara contro la Svezia, in cui la squadra di Baldini continuerà a inseguire il primo posto nel girone: ‘’Stiamo bene, stiamo prendendo fiducia partita dopo partita, infatti contro la Macedonia del Nord abbiamo fatto una gran prestazione. Stiamo bene, siamo sul pezzo, pronti per la Svezia. Questo è un gruppo coeso, siamo tutti focalizzati sullo stesso obiettivo, è bello essere qui. Fra i pali c’è una concorrenza importante, sono portieri molto forti, grazie a loro ho la possibilità di migliorare, perché ti spingono sempre a fare meglio, allenamento dopo allenamento. Affronteremo una squadra forte, ma la stiamo studiando bene e lavorando sui nostri punti di forza. Abbiamo dimostrato di essere una Nazionale che può avere valori importanti, ci faremo trovare pronti”.

A Tirrenia, invece, la squadra ha appena concluso la sua seduta di allenamento pomeridiana, con tutti gli effettivi a disposizione di Baldini. Domani mattina è invece previsto l’ultimo allenamento a Tirrenia, mentre nel pomeriggio ci sarà il trasferimento in Svezia, dove la squadra arriverà in serata.

L'elenco completo dei convocati dell'Italia U21

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Diego Mascardi (Spezia), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Alvin Okoro (Juve Stabia).