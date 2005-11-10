Italia Under 17, i convocati di Pasqual per le qualificazioni europee: c'è Scaglione
Simone Lorini
La Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, si appresta a iniziare il suo percorso nelle qualificazioni europee con il primo turno, in programma dall’11 al 17 novembre in Armenia. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo 10, debutteranno allo stadio ‘Vahagn Tumasyan’ di Abovyan, contro il Lussemburgo, mercoledì 11 novembre (ore 9), per poi sfidare l’Armenia, padrona di casa, all’FFA Academy Stadium di Erevan, sabato 14 novembre (ore 12), prima di tornare ad Abovyan, martedì 17 novembre (ore 11), per affrontare la Francia. Le prime due classificate di ciascuno dei 14 gironi disputeranno il secondo turno nella Lega A, mentre le altre 26 squadre prenderanno parte alla Lega B.
Il tecnico Manuel Pasqual, al termine del test match mattutino con i pari età rossoblù, ha diramato la lista dei 20 calciatori selezionati, tutti nati nel 2010, che domani partiranno da Milano alla volta della capitale armena.
Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta);
Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Genoa ), Cristian Norelli (Cremonese), Roberto Scaglione (Parma), Cristian Sorrentino (Milan);
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).