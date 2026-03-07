Carrarese-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti Blin e Pierozzi

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Carrarese:

Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo

Difensori: Augello, Bereszynski, Bani, Ceccaroni, Veroli, Modesto, Peda

Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Giovane, Johnsen, Le Douaron

Attaccanti: Gyasi, Pohjanpalo, Corona

Ecco le parole del tecnico:

Saranno assenti Blin e Pierozzi per squalifica. È ipotizzabile un turnover anche considerando la terza partita in sette giorni?

“Sicuramente è un campo dove ci vuole tanta energia, per cui dovrò cercare di capire chi ha recuperato. Cercherò di valutare i giocatori che hanno giocato le due partite da titolare. Comunque ho una panchina e una rosa che mi permettono di fare qualsiasi scelta, per cui qualcosa cambieremo. Ma sono sicuro che faremo una grande partita”.