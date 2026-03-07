Lazio, stagione già finita per Provedel? Rischia 2-3 mesi di stop dopo l'infortunio alla spalla
L'infortunio di Ivan Provedel sembra essere più grave del previsto. Secondo quanto raccolto da TMW, il problema alla spalla del portiere biancoceleste dovrebbe tenerlo fuori infatti per 2-3 mesi, mettendo quindi a rischio il suo finale di stagione. Intanto col Sassuolo (e non solo) giocherà il giovane Edoardo Motta, arrivato a gennaio per sostituire Mandas.
Il report medico della Lazio
"Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento.
La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.
Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla".
Il portiere biancoceleste si perderà dunque la gara di lunedì col Sassuolo: al suo posto, spazio a Edoardo Motta.