Serie B, 29ª giornata: il Venezia non fa sconti, 2-0 alla Reggiana e fuga ormai lanciata
Il Venezia non fa sconti alla Reggiana e si impone con un netto 2-0, consolidando il primato in classifica a 63 punti. I lagunari partono forte e trovano il vantaggio già al 15’, quando Haps sfrutta al meglio l’assist di Doumbia e porta avanti i padroni di casa. La Reggiana prova a reagire, ma i tentativi di pareggio sono troppo timidi per impensierire seriamente la difesa veneziana. Al termine del primo tempo, il Venezia mantiene il vantaggio di una rete.
Nella ripresa, al 71’, arriva la rete che chiude definitivamente il match: Yeboah conclude da ottima posizione, il portiere Micai respinge, ma Doumbia è lesto nel tap-in per siglare il definitivo 2-0, coronando una prestazione eccellente. Con questo successo, il Venezia resta saldamente in vetta, mentre la Reggiana si trova in piena zona play-out con 29 punti, in cerca di riscatto nelle prossime giornate.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Sabato 7 marzo
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Ore 19:30 - Modena-Cesena
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37*
Padova 34*
Avellino 33*
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31*
Sampdoria 30
Spezia 29*
Reggiana 29*
Bari 28
Mantova 27
Pescara 22
* una gara in più