Pisa, Caracciolo: "Difficile raggiungere la salvezza, però nel calcio tutto è possibile"
Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus: "In questo momento di difficoltà affrontare una Juve forte con tante individualità è difficile, così come raggiungere la salvezza, ma bisogna pensare positivo perché nel calcio tutto è possibile. Il divario è di parecchi punti, ma ci sono squadre che ce l'hanno fatta. Non dobbiamo farci prendere dal nervosismo, stare calmi e poi vediamo cosa succede".
