Venezia-Reggiana 2-0, le pagelle: la capolista dominante, Micai evita l'imbarcata

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Venezia-Reggiana 2-0

VENEZIA

Stankovic 6.5 - Pomeriggio piuttosto tranquillo per il portiere serbo dei lagunari. Mette le mani sulla vittoria lagunare esaltando i suoi riflessi su una deviazione di Shingtienne in apertura. Nel finale salva su Papetti.

Shingtienne 6.5 - Una sua deviazione in avvio di partita obbliga Stankovic ad una impegnativa deviazione. Per il resto è un baluardo insuperabile, vince sistematicamente i duelli con gli avversari mettendo sul piatto della bilancia fisicità ed eccellente senso della posizione. Dal 85’ Korac s.v

Svoboda 6.5 - Novakovich lo impegna non poco sul piano fisico ma il difensore slovacco del Venezia non si fa mai intimidire. Concede le briciole agli attaccanti della Reggiana dando grande solidità al pacchetto arretrato lagunare.

Sverko 6.5 - Girma lo impegna sul piano della corsa, soprattutto nel primo tempo. Risponde presente tenendo al meglio la sua posizione, opponendosi in maniera vincente alle offensive degli emiliani.

Hainault 6.5 - Fornisce il suo apporto di corsa di dinamismo nelle due fasce. Appoggia la manovra offensiva dando ampiezza al gioco di Stroppa. Raramente si fa saltare dagli avversari ripiegando sistematicamente in fase di non possesso.

Busio 7 - Governatore del centrocampo lagunare detta i tempi del gioco dei veneti come un orologio svizzero. Tocca una infinità di palloni liberandosi della sfera sempre in maniera lucida e precisa mandando a vuoto il pressing avversario.

Doumbia 7 - Mette la ciliegina sulla torta sua una prestazione eccellente firmando la rete del raddoppio. Nella circostanza si avventa raccogliendo la respinta corta del portiere avversario. Il suo lavoro in mediana è straordinario mostrando una capacità di inserirsi ottimale.

Perez 6.5 - Ha un conto aperto con i legni della porta avversaria. Quello odierno è il sesto stagionale, per il resto anche lui è un fattore in fase offensiva entrando nei meccanismi oliati a perfezione della capolista. Dal 80’ Dagasso 6- In questo Venezia si può concedere all’ex Pescara un turno di riposo. Tuttavia quando entra sfiora il bersaglio.

Haps 7 - Apre le danze portando in vantaggio il Venezia al quarto d’ora. Gli avversari gli concedono troppo spazio e lui li punisce lasciando partire un destro mortifero. L’unica pecca è il giallo che gli farà saltare la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Dal 67’ Sagrado 6.5 - Entra con il piglio giusto cercando di sfruttare l’occasione offerta da Stroppa. Prova in tutti i modi un gol che meriterebbe. Nel recupero il palo gli nega la gioia del 3-0.

Yeboah 6.5 - L’unica pecca per lui è non segnare oggi. Il gol per ogni attaccante è il pane ma quando si vince 2-0 e si vola da soli in testa alla classifica questo dettaglio può passare in secondo piano.

Adorante 6 - Il meno vivace della squadra arancio nero verde, ma anche lui non si esime da colpire un legno (Uno dei quattro colpiti dai lagunari oggi). Gioca per la squadra ma appare meno efficace del solito. Dal 67’ Lauberbach 6.5 - Come Sagrado entra con la voglia di segnare il terzo gol. Questo dimostra la mentalità da grande squadra del Venezia. Il 3-0 gli viene annullato per un fuorigioco millimetrico.

Giovanni Stroppa 8 - Ha plasmato la squadra in maniera paziente ma il Venezia lo ha seguito. Da molti particolari emerge un grande feeling: le 15 vittorie nelle ultime 18 partite sono un dato inconfutabile di una squadra forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano mentale e dell’atteggiamento.

REGGIANA

Micai 6 - Qualche responsabilità sulla seconda rete, respinge corto il tiro di Yeboah da fuori. Per il resto però compie almeno tre interventi importanti che impediscono un passivo più pesante per la sua squadra.

Papetti 6 - Si fa apprezzare soprattutto nel primo tempo quando si porta avanti in maniera coraggiosa. Cerca di limitare l’onda avversaria come può, nel finale va letteralmente in sofferenza come tutta la squadra.

Quaranta 5.5 - Guida la difesa mettendoci determinazione e attenzione. Soprattutto nella prima frazione riesce a limitare il temibile attacco dei padroni di casa. Nella seconda frazione il Venezia colleziona occasioni in serie.

Lusuardi 5 - Perde sistematicamente i duelli con Yeboah. L’attaccante ecuadoriano del Venezia mette sul piatto della bilancia la sua vivacità mettendolo sistematicamente in difficoltà, obbligandolo a fermare con le cattive in alcune circostanze. Dal 72’ Sampirisi 5.5 - Entra nel momento peggiore di una partita di grande sofferenza per la Reggiana. Sul 2-0 quando gli emiliani accusano il colpo e la capolista continua a spingere.

Rover 5 - Qualche iniziativa nel primo tempo poi soffre a lungo la pressione e la maggiore qualità tecnica dei padroni di casa.

Charlys 5.5 - I centrocampisti del Venezia attraverso l’ipnotico palleggio lo mandano sistematicamente a vuoto. Qualche pallone recuperato nel primo tempo, nella prima parte della ripresa si fa notare con un tiro fuori misura.

Bertagnoli 6 - Partita ordinata e attenta la sua senza particolari errori. Il tutto nell’ottica di una gara dove è sistematicamente chiamato a rincorrere gli avversari, mantenendo la posizione a ridosso della propria area. Dal 73’ Reinhardt 5 - Negli oltre venti minuti nei quali viene impiegato non si fa mai vedere.

Bonetti 5 - Haps dalla sua parte fa il bello e il cattivo tempo mettendolo sistematicamente in difficoltà. In avanti si fa vedere pochissimo, quando lo fa sbaglia completamente i cross. Dal 61’ Lambourde 6 - L'unico a provare a cambiare il corso degli eventi dando maggiore vivacità all'attacco emiliano.

Girma 5 - Lotta con i difensori del Venezia cercando di dialogare con il compagno di reparto Novakovich. Un paio di tiri scoccati verso la porta avversaria e nulla più

Novakovich 6 - Il migliore della Reggiana, cerca in tutti i modi attraverso il movimento di creare qualche grattacapo alla granitica difesa avversaria. Dal 92’ Fumagalli s.v

Lorenzo Rubinacci 5 - Cerca di opporsi allo strapotere avversario attraverso una condotta prudente. Inizialmente la Reggiana appare stretta e corta ma concede comunque occasioni alla capolista. Il Venezia segna due gol e colpisce quattro pali, in attacco la squadra non riesce ad incidere. Occorre un cambio di passo per salvare la categoria

