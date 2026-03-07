Bayern Monaco, Musiala ritrova il gol e punta l'Atalanta: "Il modo migliore per trovare il ritmo"

Il poker calato dal Bayern Monaco contro il Borussia Mönchengladbach ha segnato una tappa fondamentale per la crescita di Jamal Musiala, apparso finalmente in condizione smagliante in vista dell'imminente trasferta di Bergamo. Complice l'assenza di Harry Kane, il talento ventitreenne ha sbloccato la propria stagione realizzando il rigore del momentaneo vantaggio, un episodio che ha svelato anche le nuove gerarchie interne: "Eravamo io o Jo (Kimmich) i designati. Anche Nico Jackson lo ha chiesto, ma alla fine è stato deciso che lo avrei calciato io e sono felice di aver sfruttato l'occasione".

Musiala punta l'Atalanta: "Sono contento, giocare è il modo migliore per trovare il ritmo"

In ottica Atalanta, la notizia più confortante per Vincent Kompany è il ritrovato ritmo partita del suo numero 10, rimasto in campo per tutti i novanta minuti per la prima volta in questa stagione. Musiala ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo fisico raggiunto proprio a ridosso degli ottavi di finale: "Mi sento bene. Era la mia terza da titolare e la prima volta che finivo la gara. Sono contento, è il modo migliore per ritrovare il ritmo giusto". Questa tenuta atletica sarà l'arma in più dei bavaresi per scardinare la difesa di Gasperini nella bolgia del Gewiss Stadium.

Il pomeriggio di grazia di Musiala è stato coronato anche dall'emozione di indossare, seppur per pochi minuti dopo l'uscita di Kimmich, la fascia da capitano del Bayern: "Non so perché Josh me l'abbia data, pensavo toccasse a Leon (Goretzka) essendo più anziano. Ma è un grande onore indossarla in un club così prestigioso".