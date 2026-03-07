Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento
Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei sei match iniziati alle 14:30 validi per la 31ª giornata di Serie C. All'intervallo i risultati vedono il vantaggio esterno del Vicenza sulla Giana Erminio. Vantaggio interno, invece, per il Trento contro la Virtus Verona. Sull'1-1 Novara-Pergolettese e Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto. Di seguito il quadro completo dei risultati:
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
26' Gualandris (O), 45+3' Clemenza (D)
Giana Erminio-Vicenza 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
14' Stuckler
Inter U23-Albinoleffe 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Novara-Pergolettese 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
40' Candelari
Sabato 7 marzo
Ore 17.30 – Pro Patria-Alcione Milano
Ore 17.30 – Pro Vercelli-Cittadella
Ore 17.30 – Renate-Lumezzane
Ore 17.30 – Union Brescia-Triestina
GIRONE B
Domenica 8 marzo
Ore 12.30 – Forlì-Livorno
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Ore 14.30 – Carpi-Torres
Ore 14.30 – Pianese-Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza-Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Giugliano
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva