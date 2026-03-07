Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"

"La squadra sta bene ma abbiamo avuto un problema oggi con Marcus (Thuram ndr) che ha la febbre e non è sceso in campo con noi per l'allenamento. Speriamo che domani sia al 100% e che possa essere a disposizione". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, poco fa in conferenza stampa, con il tecnico nerazzurro che ha annunciato la sindrome influenzale che ha colpito l'attaccante francese che è dunque in dubbio per il derby di domani.

Riguardo a Calhanoglu lo stesso Chivu ha invece affermato: "Dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita".

Quanto conta l'aspetto psicologico visto che da tempo non vincete il derby?

"Da inizio anno abbiamo sempre fatto la preparazione mentale a ogni partita e siamo migliorati. Conta la gestione di quello che siamo noi senza perdere la misura della realtà della partita. Ci siamo costruiti meritatamente le nostre ambizioni. Affrontiamo una squadra forte che ha perso solo due partite fino ad ora. Hanno dei giocatori top a livello individuale. Noi dobbiamo essere sereni".

Cosa si aspetta dalla sua squadra?

"Mi aspetto determinazione e convinzione senza guardare le statistiche recenti del derby. L'esempio sono gli ultimi tre mesi dove abbiamo reagito anche a qualche delusione come quella contro il Bodo".