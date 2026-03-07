Scamacca trascina l'Atalanta: ripresa l'Udinese, spettacolare 2-2 al Gewiss Stadium

Di tutto di più nel pomeriggio a Bergamo, in occasione di Atalanta-Udinese. 90 minuti poco adatti ai deboli di cuore, con i friulani che fanno quello che vogliono al Gewiss per 3/4 di gara - come poche altre squadre in questi mesi - e la Dea che arriva fino al 2-2 regalandosi una reazione che alza il morale in vista del confronto europeo contro il Bayern Monaco.

Kristensen gela la Dea

Diverse novità in casa bergamasca: Musah, reduce dal gol in Coppa Italia contro la Lazio, premiato con una chance dal 1'. Le altre novità rispetto al confronto dell'Olimpico sono Kossounou in difesa, Bellanova sulla destra, Sulemana tra le linee e Scamacca in avanti. Runjaic, dal canto suo, fa debuttare dall'inizio uno degli acquisti di gennaio ovvero il giovane difensore croato Mlacic. I due schieramenti danno vita ad un primo tempo equilibrato e intenso, ma allo stesso tempo non stracolmo di occasioni. Il muro eretto dai friulani assorbe il potenziale offensivo atalantino, ma non è solo difesa quella messa in campo dall'Udinese. Appena può la squadra di Runjaic riparte con velocità e, soprattutto, sai rivela micidiale sui calci piazzati. Al 39', su battuta dalla bandierina di Zaniolo, Kristensen sbuca alle spalle di Kossounou, prevale nel duello aereo e di testa sigla lo 0-1. Si tratta del risultato con cui si chiudono in primi 45 minuti.

Davis getta nel baratro i padroni di casa, riportati su da un super Scamacca

A d inizio ripresa ci si attende una reazione dell'Atalanta, invece è l'Udinese a cercare il gol in modo ancora più convinto. Tali sforzi vengono premiati al 55', con la stoccata vincente di Davis dopo un doppio salvataggio di Kolasinac. Palladino decide quindi di dare una scossa, gettando nella mischia subito Krstovic, Zalewski e Zappacosta. Camb che premiano il tecnico, ma mai quanto la scelta di tenere in campo Scamacca giocando con il doppio centravanti. Il numero 9, infatti, ripaga la fiducia del mister firmando una clamorosa doppietta tra il 75' e il 79'. Occasioni, capovolgimenti di fronte e pathos fino all'ultimo istante, ma il punteggio di 2-2 non cambia più. Beffa per la squadra di Runjaic, altra rimonta della Dea dopo quella in Coppa Italia contro la Lazio.

