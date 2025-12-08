Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mantova, Possanzini sul mercato: "Qualcosa andrà fatto, ma dipenderà dalla classifica"

Mantova, Possanzini sul mercato: "Qualcosa andrà fatto, ma dipenderà dalla classifica"
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:04
Tommaso Maschio

Nella giornata di ieri il tecnico del Mantova Davide Possanzini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di oggi contro la Reggiana, un vero e proprio derby nonostante le due squadre siano di regioni diverse, soffermandosi anche sul mercato che verrà: "Ci darà indicazioni la posizione che avremo in classifica, ma sicuramente qualcosa andrà fatto. - spiega il mister come riporta Tuttomantova.it - Sono contento dei calciatori che ho a disposizione: molto si stanno affermando, altri avranno ancora spazio e modo per meritarsi di stare qui. In Serie B possiamo dire la nostra, con la rosa che abbiamo siamo assolutamente competitivi per raggiungere l'obiettivo".

Possanzini poi si sofferma anche sul derby: "Dopo il ko contro il Venezia non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi. Nello spogliatoio sono rimasti intatti sia l'entusiasmo sia la consapevolezza, ma contro gli emiliani sarà una gara molto importante per noi, la classifica e i tifosi. Quella dello scorso anno spero sia solo un lontano ricordo. L'abbiamo preparata molto bene e sappiamo come dobbiamo interpretarla se vogliamo fare risultato. In casa, poi, dobbiamo sfruttare la spinta incredibile del pubblico del Martelli".

Infine spazio alla possibile formazione: "Ci sono diversi assenti, tra infortuni e squalifiche, ed ho ancora dei dubbi, ma mi fido di chiunque scenda in campo. Ovviamente devo tener conto di molti fattori: da quello psicologico alle caratteristiche dei nostri avversari. Reggiana? Squadra molto pericolosa: serviranno pazienza, gambe, testa e cuore ed i miei ragazzi ne hanno da vendere".

Mantova, Possanzini sul mercato: "Qualcosa andrà fatto, ma dipenderà dalla classifica"
