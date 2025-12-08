Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, il programma della giornata: ben quattro sfide nel Girone A

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La domenica di Serie C ha già visto diverse sfide, ma il turno si completerà domani con un programma ricco di incroci pesanti nei tre gironi, fra scontri diretti per la salvezza e partite che potrebbero cambiare le zone alte della classifica.

Nel Girone A, l’attenzione sarà rivolta soprattutto al Lecco, terza forza del campionato, che ospita l’Alcione Milano in un match dall’alto coefficiente di difficoltà: i milanesi vogliono consolidare la zona playoff, mentre i blucelesti cercano continuità per restare agganciati alle prime. L’Albinoleffe sfida in casa l’Ospitaletto Franciacorta in un confronto diretto per respirare in zona salvezza, mentre la Virtus Verona proverà a muovere la classifica contro la Pergolettese. Chiude il programma Giana Erminio-Triestina: gli alabardati, ancora alle prese con la pesantissima penalizzazione, cercano punti per alimentare la rimonta.

Nel Girone B, il calendario propone due sfide molto delicate. L’Ascoli, terza forza del torneo, affronta il Forlì per difendere il podio e tenere vive le ambizioni di alta classifica. Occhi puntati anche su Carpi-Vis Pesaro: i biancorossi vogliono dare continuità dopo la vittoria in extremis sul Pontedera, mentre gli uomini di Stellone arrivano da un’ottima prova ad Ascoli.

Nel Girone C, non sono previste gare: qui il quadro si è già completato oggi, con il Catania che resta in vetta tallonato da Benevento e Salernitana.

SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Sabato 6 dicembre
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Domenica 7 dicembre
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)
Novara-Vicenza 2-2
23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)
Union Brescia-Lumezzane 0-1
28’ Iori
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2
24' Marconi, 77' Clemenza
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 43*, Union Brescia 30*, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 27*, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Dolomiti Bellunesi 21*, Giana Erminio 20, Lumezzane 20*, Novara 20*, Arzignano 18*, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12*, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1
51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)
Perugia-Ternana 1-2
6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)
Torres-Pineto 1-1
38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),
Ravenna-Pontedera 2-1
1' Nabian (P), 90' Luciani (R), 103' Okaka (R)

Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 25*, Carpi 24, Ternana 24*, Pineto 24*, Forlì 21,Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19*, Gubbio 18*, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 9*

* una gara in più
* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1
46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Monopoli-Atalanta U23 1-1
57’ Fall (M), 64’ Comi (A)
Salernitana-Trapani 1-1
9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)
Audace Cerignola-Casertana 1-1
34' D'Orazio (A), 73' aut Gasbarro (C)
Cavese-Benevento 0-1
86' Simonetti
Cosenza-AZ Picerno 1-0
77' Achour

Classifica - Catania 37*, Benevento 35*, Salernitana 32*, Cosenza 32*, Casertana 29*, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 24*, Audace Cerignola 23*, Trapani 22*, Atalanta U23 22*, Team Altamura 19*, Cavese 17*, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*, Picerno 13*.

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
