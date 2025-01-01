Empoli, Ghion: "Potevamo anche pareggiare. Certe distrazioni si pagano contro il Palermo"

Il centrocampista dell'Empoli Andrea Ghion ha parlato nel post gara della sfida contro il Palermo, persa per 3-1, ai canali ufficiali del club sottolineando come il risultato non rispecchi quanto si è visto in campo: "Secondo me abbiamo fatto una bella partita, siamo rimasti dentro la gara. Peccato per il primo episodio, quello del primo gol, che non ci voleva. - prosegue il regista toscano - Contro una squadra come il Palermo, che ha tanta qualità e giocatori importanti, non possiamo concedere certe distrazioni".

"Abbiamo avuto coraggio, determinazione e siamo tornati in partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. - prosegue ancora Ghion - Ma purtroppo la gara non è girata nel migliore dei modi, sono però soddisfatto della prestazione della squadra".