Cesena-Mantova, vincono i tifosi: si va verso l'apertura della trasferta per i virgiliani

Alla fine i tifosi del Mantova potrebbero vedere riaperta la trasferta a Cesena dopo le pressioni fatte non solo dai tifosi, ma anche dalle due società - che hanno scritto alle autorità competenti evidenziando l’assurdità di un provvedimento che colpisce due tifoserie amiche – e dalla politica sia cittadina sia nazionale.

A confermarlo è infatti arrivata una nota del senatore della Lega Andrea Paganella, fra i più attivi assieme al sindaco Mattia Palazzi (in quota PD), in cui si legge: “Ho appena sentito telefonicamente il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con cui ho avuto diverse interlocuzioni anche nelle settimane scorse. - si legge nel comunicato come riporta La Gazzetta di Mantova - Gli ho rappresentato nuovamente le buone ragioni per consentire la trasferta della tifoseria mantovana a Cesena in virtù dello storico gemellaggio tra le due squadre.

In una logica di responsabilizzazione della tifoseria biancorossa (gli episodi di violenza avvenuti nella gara casalinga con il Padova non devono più accadere) mi ha dato più di uno spiraglio positivo affinché ci possa essere il via libera da parte del Comitato Analisi sulla Sicurezza della manifestazioni sportive. Spero che ora arrivi l’ufficialità, sono ottimista in questo senso. Sarebbe la vittoria in primis dello Sport e di una tifoseria, quella biancorossa, fatta per la stragrande maggioranza da famiglie, sportivi e cittadini perbene”.