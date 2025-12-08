Presentata a Padova "Casa Pablito", l'iniziativa a 5 anni dalla morte di Paolo Rossi

Domani, martedì 9 dicembre, saranno passati 5 anni dalla morte di Paolo Rossi. Se n'è andato a 64 anni a causa di una malattia, ma da allora non è mai stato dimenticato, non solo dal mondo del calcio.

La moglie Federica Cappelletti continua a promuoverne l'eredità morale, come ricorda Il Messaggero oggi in edicola. Giornalistta, scrittrice, presidente della Serie A femminile, martedì scorso ha presentato a Padova "Casa Pablito", un'iniziativa a sostegno dei malati oncologici nelle strutture ospedaliere italiane. Iniziativa che si aggiunge a Camp Pablito, che all'estero invece si prende cura dei bambini rimasti orfani dei rifugiati politici. Come spiega il quotidiano a finanziare i progetti c'è la Paolo Rossi Foundation, così come le borse di studio per i giovani calciatori, sostenuta dalle donazioni. "Subito dopo la scomparsa di Paolo le iniziative sono venute giù a valanga", ha ricordato Cappelletti.

L'ex attaccante Francesco Graziani lo ha ricordato così: "Merita tutto quello che si fa in suo nome. È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano. E un ragazzo di un'umanità senza pari". Anche a livello calcistico, Graziani fa notare: "Paolo Rossi nel calcio di oggi? Lo vorrebbero tutti. Rapido, intuitivo, spietato in area, pronto a dettare il gioco fuori. Prendiamo Retegui, moltiplichiamolo per due e avremo un’idea di Rossi".