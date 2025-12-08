Damascelli: "Imbarazzante il livello della Juventus. Roma, Dybala è un fantasma"

Il giornalista Tony Damascelli ha pubblicato un articolo all'indomani del posticipo di Serie A su Il Giornale, analizzando il ko della Juventus contro il Napoli: "Gli azzurri lucidano lo Scudetto e si riprendono il primo posto, i bianconeri hanno resistito, hanno reagito appena per poi arrendersi ad un avversario limitato dalle assenze, ma compatto e sicuro nelle idee di Conte".

L'attacco alla Vecchia Signora è netto: "Imbarazzante il livello dei bianconeri, in ogni settore, le scelte illogiche di un rassegnato Spalletti, nessuna punta vera, poi la giostra parrocchiale dei cambi, fuori Cabal sfasato, l’indisponente Koopmeiners opposto a Neres, l’uscita di Yildiz, l’ingresso di tre attaccanti, hanno favorito il successo dei campioni".

Non si salva nemmeno Gasperini: "Nel pomeriggio quinta sconfitta per la Roma. Quella di ieri è conseguenza delle scelte singolari dell’allenatore nella formazione iniziale, errori ribaditi anche nei cambi, l’ingresso di un fantasma che porta il nome e cognome di Paulo Dybala, un lusso da otto milioni di salario per rare apparizioni da narciso. La partita di Cagliari entra in cronaca anche per il raffinato scambio di botte e di parole tra Folorunsho e Hermoso, il VAR televisivo ha mostrato il chiaro labiale dell’italiano che ha ricordato al provocatore spagnolo le qualità morali delle madre e le relative prestazioni ad personam".