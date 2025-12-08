Djidji e l'addio al Torino: "Non si tratta così un giocatore. Futuro? Aspetto una chiamata"

Al Torino per 5 stagioni (dal 2018/19 al 2023/24 con la parentesi nel mezzo del prestito al Crotone) l'ex difensore granata, Koffi Djidji, attualmente è svincolato. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola l'ivoriano ha parlato della scelta da parte del club di lasciarlo partire.

Djidji ha spiegato che non sono vere, a suo dire, le voci sul fatto che fosse stato lui a rifiutare il rinnovo del contratto, così come sul fatto che chiedesse più soldi rispetto a quelli offerti: "Arrivavo da una stagione in cui avevo giocato meno, e non per colpe mie: avrei mai potuto chiedere l’aumento dello stipendio? ".

Secondo lui invece la verità è che non gli è mai stato proposto il rinnovo di contratto: "Se sarei rimasto volentieri? Sì, avrei firmato il rinnovo anche se mi avessero proposto un ingaggio più basso", ha spiegato. Nel corso dell'intervista aggiunge di non esserci rimasto male nonostante "tante cose sbagliate che sono successe, che ora però non voglio dire". Inoltre fa notare che avrebbe accettato la decisione di non rinnovargli il contratto, puntualizzando però: "Io ho sempre fatto il mio e non si può trattare un giocatore così".

Infine sul futuro, commenta il fatto di aver giocato in Kings League spiegando di aver avuto bisogno "di fare qualcosa in più", al contempo però aggiunge: "Spero di ricevere una chiamata, che sia in A o in B non importa".