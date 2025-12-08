Samp, tensione nel pre partita: alcuni tifosi su bus: duro faccia a faccia con la squadra

Ieri sera la Sampdoria ha giocato una doppia partita: in campo contro la Carrarese – gara vinta per 3-2 – e fuori con i tifosi che hanno proseguito con la propria contestazione nei confronti di squadra e società che ha vissuto anche qualche momento di tensione prima del fischio d’inizio.

Come si legge su Il Secolo XIX un’ora e mezzo prima della partita, davanti all’hotel dove si è ritrovata la squadra blucerchiata alcuni tifosi, cinque, sarebbero comparsi all’improvviso e saliti sul pullman della squadra che stava per partire rivolgendosi con toni aspri e minacciosi nei confronti dei giocatori. Qualcuno dei quali è rimasto scosso, anche un po’ spaventato. Erano presenti anche Foti e il suo staff, il ceo sport Fredberg (uno di quelli più impressionati), il ds Mancini e Invernizzi. “Un episodio che ha certo sottolineato la gravità del momento ma anche l’ennesima falla organizzativa del club, che non si è coordinato con le forze dell’ordine sull’orario di partenza del pullman. La scorta infatti non era ancora presente”, si legge sul quotidiano ligure.

La contestazione parte già da sabato quando i gruppi della Gradinata Sud avevano invitati i tifosi a entrare per tempo a Marassi per riversare la propria rabbia e il proprio sdegno nei confronti della squadra reduce da ‘un’indecorosa prestazione a La Spezia’. E così fin dal riscaldamento si sono sentiti chiari cori inequivocabili come “Tirate fuori i coglioni”, “Ci avete rotto il cazzo” che hanno vista coinvolta anche la Nord. Cori, sommati a lancio di oggetti, che sono proseguiti ancora nel corso della gara con lo speaker che è dovuto intervenire per invitare i tifosi a un altro comportamento per evitare la sconfitta a tavolino. Dalla Sud è poi stato esposto l’ennesimo striscione contro la proprietà che recitava: “Società indegna vendi l’UC Sampdoria”.