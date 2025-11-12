Rubiales e il bacio non consensuale alla calciatrice Hermoso: "Era d'accordo: non mi scuso"

Luis Rubiales torna alla carica: l'ex presidente della Federcalcio spagnola, afferma di aver avuto il consenso della calciatrice Jenni Hermoso quando le ha dato un bacio in mondovisione contro la sua volontà, nel 2023.

Quattro mesi dopo la conferma in appello della sua condanna per violenza sessuale, Rubiales è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Riconosciuto colpevole di aver baciato la giocatrice Jenni Hermoso senza consenso dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali del 2023, ha pubblicato un libro, "Killing Rubiales", in cui afferma di essere stato vittima di una sorta di caccia alle streghe.

Rubiales: "Non c'era intento sessuale, farò ricorso"

Rubiales ha poi spiegato la sua posizione in un'intervista al programma El Chiringuito. L'ex dirigente continua a negare le accuse e giustifica il suo ricorso alla Corte Suprema: "Sì, ho presentato ricorso contro la sentenza. Quando viene emessa una sentenza, abbiamo tutti l'obbligo di rispettarla. Crediamo che non si sia trattato di violenza sessuale e abbiamo il diritto di presentare ricorso. La sentenza è stata modificata in modo sproporzionato. È stato descritto come 'bacio non consensuale'. L'udienza è attualmente sospesa. Il caso deve essere portato davanti alla Corte Suprema. Deve esserci un intento sessuale nel bacio. Questo deve essere chiaramente definito nella sentenza. Abbiamo argomenti a sostegno dell'affermazione che si è trattato di un atto illecito, ma non di un reato".

Rubiales su Jenni Hermoso: "Non mi scuso, lei era d'accordo"

Secondo lui, Jenni Hermoso aveva acconsentito a un bacio in diretta televisiva sul podio della cerimonia di premiazione. "È stato un errore, non mi sono comportato bene. Da lì a tutto quello che è successo, le cose sono state distorte, spinte all'estremo... È più di quanto meritassi. Confermo quello che ho detto. Mi scuso, mi scuso ancora. Come presidente, avrei dovuto essere più calmo, più professionale. Non mi scuso con Jenni Hermoso perché gliel'avevo chiesto e lei ha detto 'ok'. Jenni e io sappiamo che la sentenza è falsa. Non cambierò la mia testimonianza iniziale come ha fatto lei. È stato un bacio a caldo, senza alcuna connotazione sessuale. Jenni era una buona amica".

Nega ancora una volta di aver fatto pressioni sulla giocatrice durante il viaggio di ritorno per insabbiare lo scandalo. "Le ho parlato sull'aereo", spiega. "Le ho detto che avremmo dovuto testimoniare entrambi e dire quello che avevamo detto. Lei ha rifiutato. La gente diceva che c'erano state pressioni, e abbiamo chiesto il video per dimostrare il contrario, ma il giudice non ha ritenuto opportuno pubblicarlo".