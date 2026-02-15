Fine del calvario per Deulofeu: "Sento di essere vicino. Ho parlato con Santi Cazorla"

Non lo si vede in campo dal 22 gennaio 2023. Tre anni di calvario per Gerard Deulofeu a causa di un infortunio ad un ginocchio. Oggi, ai microfoni di BBC Sport, ha aggiornato sulle sue condizioni: "Una delle cose che mi dà energia è sapere che posso fare la storia. Vediamo se riesco a sopportare l'impatto. Sono felice perché sento la gamba davvero forte. Più muscoli hai, meno dolore senti nel ginocchio. Sento di essere vicino. Ma vediamo come risponderanno le ossa, senza cartilagine e senza menisco".

Poi continua: "Ho perso tutta la mia vita privata. È la cosa più dolorosa che si possa provare. Ora sto solo aspettando di compiere un miracolo per tornare a giocare a calcio. Ma so che è difficilissimo rientrare con quel tipo di menomazione. Le mie due ossa. Sbattono tra loro".

Deulofeu ha anche rivelato di aver parlato con il connazionale Santi Cazorla, che è rimasto ai box per 636 giorni a causa di una cancrena che gli aveva consumato il tendine d'Achille: "È un esempio incredibile. Immaginare quanto abbia sofferto in quei due anni e mezzo... ora posso sentirlo anche io".