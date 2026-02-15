TMW
Milan, mattinata a Milanello per Gerry Cardinale: saluto a Maignan e colloquio con Allegri
Giornata importante a Milanello, con la squadra rossonera che ha vissuto la visita di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e azionista di maggioranza del Milan. L'imprenditore statunitense è stato accompagnato da tutta la dirigenza del club, nella sua visita al centro sportivo.
Cardinale ha assistito a una parte dell'allenamento della squadra, soffermandosi al termine con il tecnico Massimiliano Allegri per una chiacchierata e quindi con Mike Maignan. Il portiere è reduce dal prolungamento del suo contratto, con Cardinale che gli ha rivolto i suoi complimenti e la sua felicità per la permanenza. Prima di lasciare Milanello, Cardinale si è poi fermato a pranzo insieme a tutto il resto del gruppo squadra.
