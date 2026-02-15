Udinese-Sassuolo 1-2, le pagelle: Pinamonti si sblocca, Garcia entra bene. Male Bayo e Koné

Risultato finale del match: Udinese-Sassuolo 1-2

UDINESE

Okoye 6 - Incolpevole sui due gol subiti, per il resto della partita non compie interventi degni di nota.

Bertola 5,5 - Runjaic lo schiera nel ruolo di terzino destro e il classe 2003 gioca un buon primo tempo, ma quando nella ripresa entra Garcia cambia tutto, da quella parte il Sassuolo crea le due azioni da gol. Gli viene annullato un gol per un tocco di mano.

Kristensen 5 - Ha di fronte Pinamonti e nel duello con il centravanti del Sassuolo, ne esce più che bene nel primo tempo, ma sull'uno-due fatale dei neroverdi perde completamente la bussola.

Solet 6,5 - Si ripete dopo il match contro il Lecce, facendo gol anche nella partita di oggi con una grande progressione in avanti. Difensivamente va a sprazzi ed è costretto ad uscire a causa di problemi fisici. Dall'86 Gueye S.V.

Zemura 5 - Tanta spinta sulla corsia di sinistra, spesso trovato con successo dai compagni di squadra, ma da rivedere nella precisione e nelle scelte negli ultimi metri. Perde la marcatura su Pinamonti in occasione dell'1-2.

Ekkelenkamp 5,5 - L'eroe dei match contro le big non incide nell'ottica della partita contro i neroverdi, mostra poca lucidità. Dall'80' Piotrowski S.V.

Miller 6 - Diventato ormai un intoccabile del centrocampo bianconero, il suo lavoro da box-to-box è encomiabile nel corso dei primi 45 minuti, successivamente il suo apporto cala. Dal 65' Zarraga 6 - Ingresso positivo.

Karlstrom 6 - L'Udinese vince quasi tutti i duelli nella zona nevralgica del campo nel primo tempo. Il 30enne centrocampista svedese gioca nel complesso una gara attenta, senza sbavature. Dal 79' Arizala SV.

Atta 6 - Illumina il pomeriggio del Bluenergy Stadium con le sue solite giocate di classe, ma con il passare dei minuti anche lui finisce per spegnersi.

Zaniolo 5,5 - Torna dal 1' dopo l'operazione al ginocchio ed è poco preciso nelle giocate, in particolare sui calci piazzati. Non è ancora al meglio della condizione.

Bayo 4,5 - Scelto nuovamente per sostituire un perno come Davis, ma non riesce a rendersi mai pericoloso dalle parti di Muric. Dal 65' Buksa 5,5 - Tocca pochi palloni nella mezz'ora avuta a disposizione.

Kosta Runjaic 5 - L'Udinese perde ancora, dopo essere passata in vantaggio e aver giocato un primo tempo più che positivo. La sua squadra è disattenta sull'uno-due avversario e non riesce più a rientrare in partita. E in classifica resta, ancora una volta, bloccata nel mezzo.

SASSUOLO

Muric 5,5 - Dopo la sciagurata serata contro l'Inter anche oggi è da rivedere: la conclusione di Solet è sicuramente non irresistibile.

Walukiewicz 6 - Dalla sua parte nel primo tempo ha sia Atta che un Zemura molto propositivo e in diverse fasi della partita fatica e non poco. Nella ripresa viene spostato al centro e se la cava decisamente meglio.

Idzes 5,5 - Fa parte del gruppo della retroguardia che sul gol di Solet si addormenta in occasione della progressione del difensore francese.

Muharemovic 5,5 - Stesso discorso dell'altro centrale di difesa, almeno lui riesce ad abbinare anche qualche buon lancio dalle retrovie per il reparto offensivo. Ammonito nel primo tempo e sostituito all'intervallo. Dal 46' Garcia 7 - Che ingresso! Cambia la partita con le sue discese e l'assist al bacio per il 2-1 di Pinamonti.

Doig 5,5 - Dal suo passaggio corto (e soprattutto dall'anticipo su Koné) parte l'azione dell'1-0 avversario. Apprezzabile in fase di spinta offensiva. Dal 46' Coulibaly 6 - Si sposta lui a destra nel secondo tempo e difensivamente dà una grande mano ai neroverdi.

Thorstvedt 6,5 - Nel terzetto a centrocampo è quello più nel vivo del gioco, sempre pronto e presente ad inserirsi in avanti e anche ad aiutare in fase difensiva.

Lipani 6 - È chiamato lui a sostituire una pedina importante dello scacchiere neroverde come Matic, ma non va come previsto nel primo tempo, perde diversi duelli. Nella ripresa migliora visibilmente, con personalità.

Koné 5 - Si fa anticipare troppo facilmente da Solet in occasione del gol del francese. Più in generale, oltre l'errore decisivo, è meno brillante del solito.

Berardi 6 - Prova ad accendere la luce più volte nel corso della partita, è sempre lui il faro e leader tecnico della squadra di Grosso. Dall'84' Volpato S.V.

Pinamonti 7,5 - Primi 50 minuti da incubo per il classe '99, poi la sua partita e forse anche la sua stagione svolta: prima l'assist splendido di tacco e poi la rete del sorpasso, decisiva. Si sblocca dopo un digiuno di 3 mesi. Dal 72' Nzola 6,5 - Entra bene e colpisce anche un palo.

Laurienté 7 - Primo tempo opaco, ripresa in cui la sua scintilla cambia tutto: grande gol del pareggio con combinazione da urlo con Pinamonti. Dal 79' Fadera S.V.

Fabio Grosso 7 - Ripartire dopo la sconfitta contro l'Inter era una missione complicata, ma la qualità di questa squadra non si può discutere: in due minuti i suoi la vincono con i lampi del tridente offensivo.