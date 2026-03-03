Da plenipotenziario a scomparso: dov'è finito Zlatan Ibrahimovic per il Milan?

Che fine ha fatto Zlatan Ibrahimovic? Novello Carmen Sandiego, il dirigente del Milan - o di RedBird? - è scomparso dai radar per quanto riguarda le questioni calcistiche interne ai rossoneri. Nelle ultime settimane non si è mai praticamente fatto sentire, tanto che il suo ultimo "zampino" messo in mezzo era il tentativo di far tornare Thiago Silva a Milano, situazione che poi non si è conclusa dato che il brasiliano è finito dalla Fluminense al Porto. Per il resto c'è stata la possibilità di essere tedoforo per Milano-Cortina e la cessione del figlio all'Ajax. Qualche intervista qui e lì, ma non per quanto concerne il Milan, praticamente mai citato.

L'anno scorso, dopo una stagione fallimentare - da lui sponsorizzata e manovrata - aveva chiesto pieni poteri. Non glieli avevano dati, perché in corso c'era una sorta di faida intestina con altre figure. Poi l'arrivo di Tare ha avuto un ruolo da equilibratore, perché è diventato lui il direttore sportivo e non altri, al netto di qualche intervento esterno come può essere quello per Andrè del Corinthians. Un quadro che sembrava oramai dipinto, salvo registrare il clamoroso dietrofront da parte del club bianconero.

In un mare agitato come questo probabilmente Ibra potrebbe intervenire. Mai condizionale è stato più corretto, visto che a dicembre era a Dubai, poi al Circolo Polare Artico. Ben lontano da San Siro, insomma.