Napoli, la retta via smarrita: già incassati più gol del 2024/25. Quanto pesa l'emergenza

C’è un filo rosso che attraversa la stagione del Napoli ed è l’incapacità di chiudere le partite con serenità. Non è solo una sensazione: l’ultima vittoria con almeno due gol di scarto risale al 4 gennaio, lo 0-2 in casa della Lazio. Da quel momento, tredici gare complessive con un bilancio altalenante (quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte) che racconta di una squadra incapace di dare continuità ai propri vantaggi. Perché, quand'è in vantaggio, a differenza dell'anno scorso, puntualmente subisce gol.

Fase difensiva smarrita: i numeri sono chiari

Il dato più allarmante, però, riguarda la fase difensiva. A undici giornate dalla fine, il Napoli ha già incassato 28 reti: una in più rispetto all’intero campionato scorso, chiuso dopo 38 giornate. Un’inversione netta rispetto a quella solidità che era stata il marchio di fabbrica della squadra campione d’Italia.

L'emergenza perenne

Le attenuanti esistono e sono evidenti. Antonio Conte ha dovuto convivere con un’emergenza quasi permanente: fuori elementi chiave come Anguissa, Kevin De Bruyne, Di Lorenzo, Rrahmani e Neres, oltre agli stop di Lukaku e Gilmour. Assenze che hanno imposto continui cambi di sistema e interpreti. E che, ritornando sul tema della fase difensiva smarrita, hanno inciso eccome: in non possesso devi avere una struttura forte, ma la struttura del Napoli quest'anno ha perso le fondamenta col passare delle giornate.

Il dato controcorrente

Eppure, nonostante tutto, gli azzurri hanno solo quattro punti in meno rispetto alla scorsa stagione, con in più il peso di Champions e Supercoppa. Un paradosso che racconta di una squadra resiliente ma fragile, capace di restare in corsa pur avendo smarrito la capacità di “congelare” le partite. La vera sfida, ora, è ritrovare equilibrio e la solidità giusta per blindare il posto in Champions League.