El Shaarawy: "In 300 partite con la Roma non mi sono mai risparmiato". E ricorda il 3-0 al Barça

Stephan El Shaarawy è uno dei quattro giocatori della rosa della Roma ad avere raggiunto oltre 300 presenze con la maglia giallorossa (assieme a Mancini, Pellegrini e Cristante). Intervistato dai canali ufficiali del club, l'attaccante ha raccontato così le proprie emozioni a riguardo: "Il traguardo delle 300 presenze? È davvero qualcosa di veramente bello e di straordinario, di cui sono fiero ed orgoglioso. È un traguardo importante, dove in tutte queste 300 partite non mi sono mai risparmiato. Sempre dato il massimo per questi colori, quindi ne vado davvero orgoglioso".

Condividi questo traguardo con tre amici... "Condividere questo traguardo con Mancio, Pelle e Bryan è sicuramente bello. Anche loro hanno fatto tanto per la Roma, si è creato davvero un rapporto bellissimo con loro tre anche al di fuori dal campo, c'è una sana amicizia e sono davvero dei compagni di squadra molto seri che hanno a cuore la Roma, per cui è un piacere poter condividere tutto questo con loro".

Cosa significa portare la fascia da capitano? "È un grande privilegio. Mi sento privilegiato in questo, davvero contento e orgoglioso di averla indossata. Ogni volta che sono entrato in campo con quella fascia ho cercato di rispettarla e di dare sempre il massimo".

Gli viene mostrata una foto del suo tiro in Roma-Barcellona 3-0... "La prima foto è il quasi gol del 3-0 contro il Barcellona. È stata davvero una rimonta incredibile, una notte indimenticabile. È stata una serata sicuramente molto speciale, in cui abbiamo fatto una grandissima impresa. Quella palla ci è mancato davvero poco perché entrasse, però per fortuna poi siamo riusciti a segnare il 3-0 con Manolas. Quella è stata veramente una notte indimenticabile".

Gli viene mostrata una foto della notte di Tirana... "La seconda è io che alzo la Conference. Anche quella penso sia stata uno dei momenti più belli di tutti questi anni a Roma. La vittoria di un trofeo europeo. È stata sicuramente una notte speciale, ma ancora più speciale è stato il giro della città che abbiamo fatto il giorno dopo con il pullman, esultare e festeggiare insieme a tutti i nostri tifosi. L’immagine più bella per me è il pullman che passa davanti al Colosseo con tutta la gente a festeggiare: è stato sicuramente un momento da brividi".

Scegli una foto con un momento significativo con la Roma. "Oh, anche quella con Sala e Nainggolan. È stato il mio primo gol. Anche questo penso sia stato uno dei momenti più emozionanti per me: il primo gol con la maglia della Roma, all’esordio all’Olimpico, sotto la Sud, di tacco. Non c’è altro da dire, è stato sicuramente un momento unico e indimenticabile".