Diouf, la Francia di Zidane e il nuovo ruolo: "Con l’Inter ho più libertà"

Andy Diouf racconta la sua nuova vita con la Francia. Il centrocampista dell’Inter, intervistato da CBS Sport, ha parlato del ruolo da terzino sinistro interpretato in nazionale nelle sfide di Nations League contro il Belgio e delle differenze rispetto a quanto fa in nerazzurro.

Terzino sinistro in nazionale, a destra all’Inter

Il cambio di fascia è stato il primo tema dell’intervista. "È stata la prima volta che ho giocato a sinistra con la nazionale. All’Inter, invece, gioco a destra", ha spiegato Diouf. Alla domanda su come ha preso la richiesta di Zidane, la risposta è stata netta: "Sì, ma quando Zidane mi dice una cosa del genere, posso solo rispondere: 'Va bene, sono a disposizione e voglio giocare'".

"Con l’Inter ho più libertà"

Il giocatore ha poi spiegato le differenze tra i due contesti tattici. "Mi piace. È diverso, perché a volte devo ragionare da difensore", ha detto. E ancora: "Con l’Inter ho più libertà: posso giocare come voglio e affrontare l’avversario nell’uno contro uno". Nella difesa a quattro della Francia, ha aggiunto, "devi adattarti rapidamente, perché non hai tempo a disposizione".

La prima convocazione e Zidane

Spazio infine alla prima chiamata in nazionale. "È fantastico. È come un sogno, perché Zidane rappresenta tantissimo per i francesi e per il calcio in generale", ha raccontato il centrocampista dell’Inter, sottolineando la vicinanza del tecnico ai giocatori: "È molto vicino ai giocatori, ed è davvero bello".