Milan, nuovo sfregio al murales di Franco Baresi: vandalizzata ancora l'opera a Casa Milan

Un gesto vergognoso che si ripete a poche settimane di distanza dal primo episodio. Il murales dedicato a Franco Baresi, storico capitano del Milan, è stato nuovamente deturpato dai vandali. A denunciare l'accaduto è stato Carlo Pellegatti, storico giornalista al seguito delle vicende rossonere, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un video mostrando le condizioni dell'opera realizzata nei pressi di Casa Milan.

Milan, imbrattati la Coppa, la fascia di capitano e il logo

Le immagini documentano un nuovo sfregio all'opera dedicata a una delle figure più rappresentative della storia rossonera. A essere imbrattati con vernice nera sono stati alcuni degli elementi simbolici raffigurati nel murales: la Coppa, la fascia di capitano e il logo del club. "Clamoroso e vergognoso: hanno deturpato, hanno sfregiato ancora l'immagine del nostro capitano Franco Baresi", ha denunciato Pellegatti nel video pubblicato sui social. Il giornalista ha poi mostrato i dettagli dell'atto vandalico, esprimendo tutta la propria indignazione: "Ero venuto qua davanti alla sede del Milan. Tutta la Coppa è stata imbrattata di nero, così come la fascia di capitano e il logo. Vergogna!".

Lucas Street Art non si arrende: "Tornerò a rimediare"

L'episodio assume contorni ancora più amari perché arriva a poche settimane dalla riconsegna della nuova opera. L'artista Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, aveva infatti già provveduto a ripristinare il murales dedicato a Baresi dopo che la prima versione era stata vandalizzata. Ora il nuovo sfregio rischia di vanificare nuovamente il lavoro dell'artista, che tuttavia non sembra intenzionato ad arrendersi. Nei commenti al post di Pellegatti, Rosada ha ribadito la volontà di intervenire ancora per restituire dignità all'opera: "Purtroppo non ci sarà mai fine al peggio, ma per fortuna nemmeno io mollerò e tornerò a rimediare, nel rispetto di Franco Baresi".