Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Torino-Como, i convocati di Fabregas: niente Kean e Liberali. Chiamata per il giovane Papaccioli

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 19:38Serie A
26.10.2026 19:38Serie A
Fonti preferite
Il Como ha reso nota la lista dei giocatori convocati da Cesc Fabregas per la gara di domani in casa del Torino
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i successi contro Fiorentina e Sassuolo il primo turno infrasettimanale di Serie A per il Como propone la trasferta in casa del Torino, reduce da tre vittorie consecutive. Per la sfida del 'Grande Torino' in programma domani sera alle 20:45, Cesc Fabregas non riesce a recuperare né Moise KeanMattia Liberali. A sorpresa convocato Papaccioli dalla Primavera. Assenti come previsto Jesús Rodriguez, Chalobah e Diao.

Di seguito dunque la lista ufficiale dei convocati del Como per la partita di domani contro il Torino.

Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez
Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Yan Couto, Smolcic, Kambwala
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Papaccioli
Attaccanti: Douvikas, Paz, Addai

Articoli correlati

Immagine news 1
Pallone d'Oro, l'unica 'italiana' è 19ª in classifica: si tratta di Tessa Wullaert
Immagine news 2
Como all'esame Torino, Fabregas: "Quarta gara in 10 giorni, ma ho visto i ragazzi sul pezzo"
Immagine news 3
Torino-Como, le probabili formazioni: Abate senza Mandragora, riecco Nico Paz dal 1’

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
20:08 Serie ALive TMW
Live TMWPallone d'Oro 2026, chi vincerà tra Kane, Mbappé e Yamal? Intanto Lautaro arriva 22°
Immagine news 2
20:08 Serie A
Venezia, firmata col Comune il contratto di concessione del nuovo stadio
Immagine news 3
20:00 Serie ATMW News
TMW NewsInter inarrestabile. E il Milan ora è terzo con la Roma
Immagine news 4
19:57 Serie A
Pallone d'Oro, clamorosa gaffe degli organizzatori: online gli articoli sul trionfo dei 3 favoriti
Immagine news 5
19:53 Serie ATMW
TMWLula e il calcio tra Ancelotti, Pelè, Neymar e il suo Corinthians
Immagine news 6
19:50 Serie A
Pallone d'Oro 2026, rivelata la lista dei dieci finalisti. Tre giocano nel PSG
Immagine news 7
19:45 Serie A
Milan, nuovo sfregio al murales di Franco Baresi: vandalizzata ancora l'opera a Casa Milan
Immagine news 8
19:38 Serie A
Torino-Como, i convocati di Fabregas: niente Kean e Liberali. Chiamata per il giovane Papaccioli
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pallone d'Oro, clamorosa gaffe degli organizzatori: online gli articoli sul trionfo dei 3 favoriti
Immagine top news n.1 Pallone d'Oro 2026, rivelata la lista dei dieci finalisti. Tre giocano nel PSG
Immagine top news n.2 Lamine Yamal, l'ex YouTuber con due nomi per ringraziare chi salvò economicamente i suoi
Immagine top news n.3 Dietro Kylian Mbappé c'è un bimbo che guardava il Milan in tv imprecando in italiano
Immagine top news n.4 Pallone d'Oro, ma non solo. Il vero sogno di Harry Kane? Diventare un giocatore di NFL
Immagine top news n.5 Cagliari, il riscatto di Romano è solo una formalità. Può essere già considerato al 100% rossoblù
Immagine top news n.6 Gasperini risponde alla frase di Allegri sulla Champions: "Uscita sicuramente infelice..."
Immagine top news n.7 Allegri squalificato, il Napoli non ci sta: farà ricorso. E la Procura Federale valuta il fascicolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.2 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.3 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.4 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 FIGC e la possibile candidatura di Adriano Galliani vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Elezioni FIGC, Lega Serie A spaccata ma tutto è nelle sue mani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Monica Colombo: "Juve, una vittoria che portano un po' di serenità"
Serie A
Immagine box news Serie A Pallone d'Oro 2026, chi vincerà tra Kane, Mbappé e Yamal? Intanto Lautaro arriva 22°
Immagine box news Serie A Venezia, firmato col Comune il contratto di concessione del nuovo stadio per 40 anni
Immagine box news Serie A Inter inarrestabile. E il Milan ora è terzo con la Roma
Immagine box news Serie A Pallone d'Oro, clamorosa gaffe degli organizzatori: online gli articoli sul trionfo dei 3 favoriti
Immagine box news Serie A Lula e il calcio tra Ancelotti, Pelè, Neymar e il suo Corinthians
Immagine box news Serie A Pallone d'Oro 2026, rivelata la lista dei dieci finalisti. Tre giocano nel PSG
Serie B
Immagine box news Serie B Andrea Gazzoli riparte dalla Lega B: è il nuovo Direttore Organizzativo
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'8ª giornata: Galloppa allunga in vetta
Immagine box news Serie B Hellas Verona, doppia tegola per Baroni: si fermano De Battisti e Suslov
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo l'8ª giornata: dopo Belotti il vuoto cosmico
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, Romano invita alla calma. E sul mercato: "Già attenzionati possibili rinforzi a gennaio"
Immagine box news Serie C Serie C, il Giudice Sportivo in vista dei recupero: 3 giornate a Toscano, 2 a Beati
Immagine box news Serie C Altamura, tesserato il classe 2008 Savanè: contratto fino a giugno con opzione biennale
Immagine box news Serie C Inter, non c'è solo Lavelli. I talenti dell'U23 che possono andare "in soccorso" di Chivu
Immagine box news Serie C Torna in campo la Serie C: gli arbitri degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria
Immagine box news Serie C Dall'esonero nel giorno del suo compleanno al possibile ritorno: il Giugliano sonda Capuano
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro, l'unica 'italiana' è 19ª in classifica: si tratta di Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro Femminile: le 10 finaliste. Ci sono Putellas, Pajor e Russo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'oro 2026: le 30 candidate per il premio. Out Bonmatì, la favorita è Putellas
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, 4ª giornata: Roma da sola al comando, in due sono ad inseguire
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:47 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro