Torino-Como, i convocati di Fabregas: niente Kean e Liberali. Chiamata per il giovane Papaccioli
Luca Bargellini
Dopo i successi contro Fiorentina e Sassuolo il primo turno infrasettimanale di Serie A per il Como propone la trasferta in casa del Torino, reduce da tre vittorie consecutive. Per la sfida del 'Grande Torino' in programma domani sera alle 20:45, Cesc Fabregas non riesce a recuperare né Moise Kean né Mattia Liberali. A sorpresa convocato Papaccioli dalla Primavera. Assenti come previsto Jesús Rodriguez, Chalobah e Diao.
Di seguito dunque la lista ufficiale dei convocati del Como per la partita di domani contro il Torino.
Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez
Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Yan Couto, Smolcic, Kambwala
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Papaccioli
Attaccanti: Douvikas, Paz, Addai