Como all'esame Torino, Fabregas: "Quarta gara in 10 giorni, ma ho visto i ragazzi sul pezzo"
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 19:23Serie A
autore Tommaso Bonan
26.10.2026 19:23Serie A
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, per il Como di Fabregas arriva l'appuntamento contro una delle squadre più in forma del campionato
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"Domani con il Torino sarà una gara molto importante, la nostra quarta nel giro di dieci giorni". Cesc Fabregas ha presentato la trasferta infrasettimanale del Como contro il Torino, in programma domani - martedì 27 ottobre e valida per la nona giornata di Serie A - soffermandosi sulla preparazione della squadra e sulla gestione dei numerosi impegni ravvicinati.
"Affronteremo una squadra che viene da tre vittorie di fila e che avrà quindi molto entusiasmo - ha continuato Fabregas ai canali ufficiali del club lariano -. Dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e gestire al meglio ogni fase di gioco. Ho visto i ragazzi sul pezzo in questi due giorni dopo la vittoria col Sassuolo, dobbiamo continuare così".
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